"РФ ведет войну не только против Украины": МИД об упавшей в Молдове российской ракете
Министерство иностранных дел заявило, что российские ракетные удары несут угрозу безопасности соседних с Украиной стран
Об этом написал представитель МИД Олег Николенко в facebook.
По его словам, тот факт, что российская ракета упала на севере Молдовы, доказывает, что Россия ведет войну против Европы.
"Украина постоянно об этом говорит: Российская Федерация ведет войну не только против Украины, но и против Европы. Ракетные атаки, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран", - предупредил Николенко.
Он подчеркнул, что именно поэтому критически важно, чтобы Украина как можно быстрее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны.
"Эти системы будут спасать жизнь людей и защищать критическую инфраструктуру", - отметил Николенко.
- 31 октября в МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета, которую якобы сбила украинская ПВО.
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