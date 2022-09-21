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"РФ ведет войну на уничтожение Украины": президент Литвы призвал создать суд для расследования российских военных преступлений

21 сентября, 2022 среда
07:06
война с Россией Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал создать суд для рассмотрения военных преступлений РФ против Украины и разработать механизм возмещения ущерба их жертвам

Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН, передает Укринформ .

"Как мы можем терпеть то, что постоянный член Совбеза ООН ведет геноцидную войну на завоевание и уничтожение? Страна жестоко презирает мировой порядок, основанный на правилах. Страна, действия которой усложняют поддержку мира и безопасности на всей планете", - подчеркнул Гитанас Науседа.

Президент Литвы добавил, что "за маской энергетической сверхдержавы скрывается опасное имперское государство, пытающееся оккупировать и аннексировать своих соседей". Кроме того, РФ ищет оправдание для аннексии, используя экономический и энергетический шантаж, переписывает историю и прибегает к пропаганде и дезинформации.

По словам Гитанаса Науседы, все члены ООН должны уважать международный порядок, создававшийся в течение десятилетий, и решить, что терпимо, что - нет и какие "красные линии" пересекла РФ.

Он отметил, что оккупанты замучили и убили тысячи украинцев, миллионам граждан пришлось эвакуироваться.

"Однако эта война не сломила волю мужественного украинского народа защищать свою страну. Она не убавила их боевого духа. Резня в Буче и Изюме не поставила их на колени", - отметил Гитанас Науседа.

Он добавил, что международное сообщество должно еще более активно укреплять устойчивость Украины и противостоять сложностям, вдохновляясь борьбой украинцев за свободу и демократические ценности.

Гитанас Науседа напомнил, что РФ начала значительно раньше 24 февраля нарушать основные принципы ООН и подрывать международную безопасность - в частности, когда нарушила суверенитет Грузии и Молдовы.

Также он вспомнил приспешника России – Беларусь, которая поддерживает войну против Украины и совершает военные нападения.

По словам Гитанаса Науседи, мировое сообщество должно объединиться для привлечения к ответственности виновных в преступлениях против Украины.

"Я призываю мировое сообщество созвать специальный суд для рассмотрения военных преступлений. Кроме того, необходимо выработать механизм возмещения ущерба жертвам этих преступлений", - подчеркнул президент Литвы.

  • 16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
  • 16 сентября Президент Литвы Гитанас Науседа призвал всячески помогать Украине , чтобы остановить убийства мирных жителей и войну.

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