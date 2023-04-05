Об этом в эфире телеканала FREEDOM сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"У противника недостаточно высокоточных дальнобойных ракет, они фактически потратили стратегические запасы. Отмечу: не все ракеты, а именно стратегический запас, который у них был. Я имею в виду дальнобойные и высокоточные ракеты, крылатые типа "Калибр", Х-101, а также баллистические "Искандер-М", которые противник использовал с самого начала войны с разной целью", - отметил он.

По его словам, самое большое количество ракет, около 800 единиц, противник использовал для ударов по украинской инфраструктуре.

Игнат подчеркнул, что стратегический запас враг накапливал годами, поэтому сейчас наверстать упущенное не так просто.

"Накапливать не просто, они же годами эти ракеты накапливали раньше. И вот так на трансформаторные будки, так шутят сейчас, их использовали. И потому сейчас ищут новые методы нанесения ударов по Украине, новые виды вооружений", - сказал спикер.

Он отметил, что основным орудием для обстрелов прифронтовых территорий для врага остаются ракеты С-300.