РФ в течение суток выпустила по Херсонщине 412 снарядов, погибли люди

Об этом информирует глава ОВА Александр Прокудин .

"За минувшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации", – пишет глава Херсонщины.

Областной центр город Херсон рашисты обстреляли трижды.

Российская армия попала на территорию и в здание учебного заведения Белозерской поселковой громады, а также в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области.

В результате обстрелов врага погибли два человека, шестеро пострадали.

23 апреля с деоккупированной территории эвакуировали 71 человека.