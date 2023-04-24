РФ в течение суток выпустила по Херсонщине 412 снарядов, погибли люди
В воскресенье, 23 апреля, российские войска выпустили 412 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по мирным населенным пунктам Херсонской области, два человека погибли
Об этом информирует глава ОВА Александр Прокудин .
"За минувшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации", – пишет глава Херсонщины.
Областной центр город Херсон рашисты обстреляли трижды.
Российская армия попала на территорию и в здание учебного заведения Белозерской поселковой громады, а также в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области.
В результате обстрелов врага погибли два человека, шестеро пострадали.
23 апреля с деоккупированной территории эвакуировали 71 человека.
- Ранее россияне 54 раза обстреляли Херсонщину, всего выпустив 236 снарядов. В результате обстрелов один человек погиб, двое ранены.
- 23 апреля россияне обстреляли село Кизомыс Белозерской громады Херсонщины, два человека получили ранения.
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