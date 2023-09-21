РФ в суде ООН по геноциду в Украине представляют адвокаты, защищавшие африканских диктаторов и Иран
Россию в суде ООН по геноциду украинцев, который стартовал в Гааге, представляют адвокаты, защищавшие диктаторов из Судана, Кот-д-Ивуара и Гвинеи, а также Иран
Об этом пишет российский оппозиционный телеграм-канал "Можем объяснить".
Издание отмечает, что стартовавший в Гааге суд ООН по делу о геноциде против украинцев показал, что Россия перенимает у новых друзей из Африки не только политические, но и юридические практики.
В команду адвокатов России вошли четверо иностранных граждан, которые были вовлечены в защиту диктаторов или тоталитарных режимов.
- Иранец Хади Азари. Ранее представлял Иран по делу против США. Представитель России в суде ООН еще по одному делу против Украины, о применении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
- Перуанец Альфредо Крозато Нойманн. В Международном уголовном суде защищал власти Иордании, которые отказались арестовать и выдать суду экс-президента Судана Омара аль-Башира, обвиненного в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
- Конголезец Жан Шарль Чикая. Представлял в споре против Франции диктатора из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга и его семью, а также обвиняемого в военных преступлениях экс-президента Кот-д-Ивуара Лорана Гбагбо.
- Китаец Сиенхо Йи. Как и его коллега из Ирана Хади Азари, также защищает Россию по делу о терроризме.
Украину в суде также представляют иностранные юристы: экс-юрисконсульт Госдепа США, профессор Йельского университета Гарольд Кох; генеральный секретарь Гаагской академии международного права Жан-Марк Тувенен и 8 адвокатов американской фирмы Covington и Burling LLP. Среди защитников Украины канадка Джессика Жоли Эбер, защищавшая бывшего лидера повстанцев в Конго Матье Нгуджоло Чуи в МУС.
- 18 сентября Международный суд ООН рассмотрел второе дело по иску Украины против РФ – по конвенции о геноциде. Слушания продлятся с 18 по 27 сентября, но решение о юрисдикции суд должен был вынести позже.
- Впоследствии посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич во время выступления в Международном суде ООН в Гааге отреагировал на обвинения России в том, что Украина якобы совершает геноцид против собственного народа.
- 20 сентября более десятка европейских стран, а также Австралия и Канада обратились в Международный суд ООН с просьбой определить свою юрисдикцию по делу геноцида, возбужденному Украиной в отношении России.
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