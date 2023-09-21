РФ в суде ООН по геноциду в Украине представляют адвокаты, защищавшие африканских диктаторов и Иран

Об этом пишет российский оппозиционный телеграм-канал "Можем объяснить".

Издание отмечает, что стартовавший в Гааге суд ООН по делу о геноциде против украинцев показал, что Россия перенимает у новых друзей из Африки не только политические, но и юридические практики.

В команду адвокатов России вошли четверо иностранных граждан, которые были вовлечены в защиту диктаторов или тоталитарных режимов.

Иранец Хади Азари. Ранее представлял Иран по делу против США. Представитель России в суде ООН еще по одному делу против Украины, о применении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Перуанец Альфредо Крозато Нойманн. В Международном уголовном суде защищал власти Иордании, которые отказались арестовать и выдать суду экс-президента Судана Омара аль-Башира, обвиненного в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Конголезец Жан Шарль Чикая. Представлял в споре против Франции диктатора из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга и его семью, а также обвиняемого в военных преступлениях экс-президента Кот-д-Ивуара Лорана Гбагбо. Китаец Сиенхо Йи. Как и его коллега из Ирана Хади Азари, также защищает Россию по делу о терроризме.

Украину в суде также представляют иностранные юристы: экс-юрисконсульт Госдепа США, профессор Йельского университета Гарольд Кох; генеральный секретарь Гаагской академии международного права Жан-Марк Тувенен и 8 адвокатов американской фирмы Covington и Burling LLP. Среди защитников Украины канадка Джессика Жоли Эбер, защищавшая бывшего лидера повстанцев в Конго Матье Нгуджоло Чуи в МУС.