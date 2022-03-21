РФ в седьмой раз понесла потери в Чернобаевке, - Арестович

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в facebook .



"Чернобаевка. Седьмой раз", – написал он.



Арестович не уточнил, о каких именно вражеских потерях идет речь.

Напомним, Вооруженные Силы Украины уже шесть раз уничтожали силы оккупантов под Чернобаевкой.