"Призраки квартир": Airbnb блокирует "благотворительное" бронирование жилья в Украине из-за мошенничества
РФ в седьмой раз понесла потери в Чернобаевке, - Арестович
Оккупанты снова понесли потери в аэропорту в Чернобаевке, Херсонской области
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в facebook .
"Чернобаевка. Седьмой раз", – написал он.
Арестович не уточнил, о каких именно вражеских потерях идет речь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+13°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное
2022, понедельник
21 мартa
19:00
Арест имущества и нефтяное эмбарго: мир нашел мощные инструменты влияния на российскую элиту, - Подоляк
18:28
Перед переходом на общенациональный марафон "Еспресо" был в топ-15 каналов Украины по просмотрам
18:04
УЗ возобновила работу по электрификации участка Ковель - Изов на границе с Польшей, должны завершить до июня
18:01
Позвонила по телефону мама и сказала, что началась война: Шевченко рассказал Daily Mail о российской агрессии в Украине
16:43
"Руководство было парализовано": КБ "Луч" раскритиковало обыски Укроборонпрома и просит переподчинить бюро Кабмину
15:44
Шахматиста из оккупированного Крыма Карякина дисквалифицировали за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины
15:25
"Уходите из России или станете нашими целями!": хакеры Anonymous дали 48 часов на прекращение работы в РФ компаниям, которые этого еще не сделали
15:06
Парламенты США и 12 стран Европы заявили о необходимости модернизировать противовоздушную оборону Украины