РФ в оккупированном Крыму разместила потенциальные носители ядерного оружия, - Джапарова

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на форуме "Украина 30. Международная политика", передает Укринформ .

"Россия активно развивает крымскую военную инфраструктуру для своего ядерного оружия, реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия", - заявила она.

По словам Джапаровой, свое господство в Крыму Россия пытается закрепить путем превращения его в огромную военную базу, постоянно увеличивая количество военнослужащих и техники на оккупированном полуострове.

"Недавно Кремль пошел еще дальше - под видом военных учений на полгода закрыл часть Черного моря, в том числе в направлении Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и государственных судов. Кроме того, российский президент дал Росгвардии право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это действительно создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности Украины, в мире и в Юго-Восточной Европе ", - добавила она.

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