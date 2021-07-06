РФ в оккупированном Крыму разместила потенциальные носители ядерного оружия, - Джапарова
Россия разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия и развивает инфраструктуру
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на форуме "Украина 30. Международная политика", передает Укринформ .
"Россия активно развивает крымскую военную инфраструктуру для своего ядерного оружия, реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия", - заявила она.
По словам Джапаровой, свое господство в Крыму Россия пытается закрепить путем превращения его в огромную военную базу, постоянно увеличивая количество военнослужащих и техники на оккупированном полуострове.
"Недавно Кремль пошел еще дальше - под видом военных учений на полгода закрыл часть Черного моря, в том числе в направлении Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и государственных судов. Кроме того, российский президент дал Росгвардии право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это действительно создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности Украины, в мире и в Юго-Восточной Европе ", - добавила она.
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