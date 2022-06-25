РФ в очередной раз обстреляла ядерную установку Физико-технического института в Харькове: повреждена вентиляция
25 июня в результате российских обстрелов Харькова получила повреждения ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Физико-техническом институте
Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в Facebook .
Установлен факт повреждения зданий и инфраструктуры, в частности повреждены:
- северная стена пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки;
- вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;
- вентиляционная труба основного здания установки;
- система охлаждения клистронной галереи ускорителя;
- корпусы дизель-генераторов системы аварийного электропитания;
- обшивка основного здания установки.
"Результаты измерения дозиметром показали, что радиационный фон в экспериментальном зале здания ЯПУ "Источник нейтронов" в пределах нормы", - говорится в сообщении.
Продолжение бомбардировки и обстрелы площадки могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.
- С начала нового вторжения российские войска неоднократно обстреливали ННЦ "Харьковский физико-технический институт". Там расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".
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