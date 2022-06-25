РФ в очередной раз обстреляла ядерную установку Физико-технического института в Харькове: повреждена вентиляция

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в Facebook .

Установлен факт повреждения зданий и инфраструктуры, в частности повреждены:

северная стена пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки;

вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;

вентиляционная труба основного здания установки;

система охлаждения клистронной галереи ускорителя;

корпусы дизель-генераторов системы аварийного электропитания;

обшивка основного здания установки.

"Результаты измерения дозиметром показали, что радиационный фон в экспериментальном зале здания ЯПУ "Источник нейтронов" в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Продолжение бомбардировки и обстрелы площадки могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

С начала нового вторжения российские войска неоднократно обстреливали ННЦ "Харьковский физико-технический институт". Там расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".