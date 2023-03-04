Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По данным источника, российский импорт в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года. Анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, производимые в странах Евросоюза и других государствах, поставляются в РФ через такие страны, как Турция, Казахстан, ОАЭ. Такие товары можно использовать и в мирных, и в военных целях.

Кроме того, дипломат также отметил, что поставки из Китая в Россию тоже выросли.

Издание отмечает, что информация, собранная организацией Trade Data Monitor, базирующейся в Женеве, свидетельствует о том, что некоторые попавшие под санкции товары перенаправляются в РФ через третьи страны, многие из которых резко изменили свои торговые привычки после вторжения России. В некоторых случаях экспорт в РФ технологий, которые могут использоваться в военных целях в Украине, вырос с фактически нуля до миллионов долларов.

"Ключевым примером является Казахстан. В 2022 году эта страна экспортировала в Россию современные полупроводники на 3,7 миллиона долларов, тогда как за год до начала полномасштабной войны эта сумма составляла всего 12 000 долларов... Данные показывают, что Турция, Сербия, ОАЭ и еще ряд стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли восполнить недостачу", - отмечают журналисты.