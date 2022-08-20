РФ в Херсонской области планирует перенести псевдорефередум, потому что "Донбасс еще не готов", - заместитель председателя облсовета Соболевский

Об этом в эфире Еспресо заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Скорее всего, псевдореферендума 11 сентября не будет. Они не свернули подготовку к этому шоу, но то, что они транслируют - это попытка перенести сроки проведения шоу", - сказал он.

По мнению чиновника, россияне не готовы и не могут провести что-либо похожее на референдум.

"Россияне сегодня говорят, что необходимо проводить его одновременно с "Л/ДНР", а там еще не готовы. Я думаю, что будет четвертый перенос этого шоу", - подытожил Соболевский.