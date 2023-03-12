Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российская армия в дальнейшем атакует приграничные с РФ населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины.

"В частности, за прошедшие сутки под минометным и артиллерийским вражеским огнем находились районы населенных пунктов Красная Заря, Красное, Огурцово, Новомлынск, Двуречная, Западное, Гряниковка и другие", - утвердил глава ОВА.

Так, в с. Западное повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Отмечается, что за прошедшие сутки пострадавших от российской вооруженной агрессии не было.