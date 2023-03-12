РФ в дальнейшем обстреливает пограничье Харьковщины, под огнем - районы не менее 7 населенных пунктов, повреждены дома
Приграничье Харьковщины вновь оказалось под огнем российской артиллерии и минометов, под атакой - районы не менее 7 городов и сел
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Российская армия в дальнейшем атакует приграничные с РФ населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины.
"В частности, за прошедшие сутки под минометным и артиллерийским вражеским огнем находились районы населенных пунктов Красная Заря, Красное, Огурцово, Новомлынск, Двуречная, Западное, Гряниковка и другие", - утвердил глава ОВА.
Так, в с. Западное повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.
Отмечается, что за прошедшие сутки пострадавших от российской вооруженной агрессии не было.
- Напомним, утром Генштаб ВСУ отчитывался, что за прошедшие сутки российская армия нанесла по Украине 12 авиационных и 5 ракетных ударов и 56 обстрелов из РСЗО, в том числе по Херсону и Запорожью.
- Тогда же под российским огнем оказался Херсон: российская армия 29 раз обстреливала Херсонскую область, в областном центре повреждено предприятие, частные и многоквартирные дома.
- В ночь на 12 марта российская армия атаковала Очаков в Николаевской области, загорелись автомобили, повреждены частные дома и многоэтажка.
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