РФ в дальнейшем держит в Черном море 6 ракетоносителей с общим залпом до 40 "калибров", - ОК "Юг"
По данным ОК "Юг", несмотря на шторм, захватчики в дальнейшем держат ракетоносители в Черном море: на боевом дежурстве находятся 6 кораблей с суммарным залпом до 40 "калибров"
Об этом сообщает в телеграмме спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
Отмечается, что, несмотря на мощный шторм в Черном море, враг в дальнейшем держит там значительную корабельную группировку.
Сейчас там находятся 11 боевых кораблей, из которых 6 – ракетоносители, 2 из них – подводные. В общей сложности залп "калибров" может составить до 40 ракет.
"Угроза ракетных ударов остается актуальной. Не пренебрегайте мерами безопасности, оперативно и четко реагируйте на сигналы воздушной тревоги, переходите в укрытие", - резюмировал Владислав Назаров.
- Напомним, ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска вывели в Черное море ракетоносители почти с рекордным количеством "калибров" с начала полномасштабной войны. Было зафиксировано 6 вражеских ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет.
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