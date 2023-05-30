РФ в 2022 году увеличила расходы на армию как минимум до $86,4 млрд, - разведка Британии
Военные расходы России в 2022 году увеличились на 9,2% и достигли $86,4 млрд, что составляет 4,1% ВВП
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 25 мая Стокгольмский институт исследования проблем мира сообщил, что военные расходы России выросли на 9,2% в 2022 году до $86,4 млрд. Это составляет 4,1% валового внутреннего продукта РФ.
Британские аналитики отметили, что реальные военные расходы России неопределенны из-за увеличения использования секретных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года.
"РФ лишь недавно возобновила публикацию разбивки основных расходов после приостановки этого в мае 2022 года. Почти наверняка, что военные расходы остаются высокими, и это оказывает давление на финансы российского правительства", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 26 февраля Forbes проанализировал, что Россия за год потратила $114,4 млрд. на войну в Украине.
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