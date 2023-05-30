Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 25 мая Стокгольмский институт исследования проблем мира сообщил, что военные расходы России выросли на 9,2% в 2022 году до $86,4 млрд. Это составляет 4,1% валового внутреннего продукта РФ.

Британские аналитики отметили, что реальные военные расходы России неопределенны из-за увеличения использования секретных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года.

"РФ лишь недавно возобновила публикацию разбивки основных расходов после приостановки этого в мае 2022 года. Почти наверняка, что военные расходы остаются высокими, и это оказывает давление на финансы российского правительства", - пришли к выводу в разведке Британии.