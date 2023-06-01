Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Российский суд оштрафовал фонд Wikimedia, которому принадлежит википедия, еще на 3 млн рублей за отказ удалить статью с "фейками" о войне России против Украины.

Это уже 11 штраф для Wikimedia Foundation.