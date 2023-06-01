РФ в 11-й раз оштрафовала Википедию за "фейки о СВО"
В четверг, 1 июня, Россия уже одиннадцатый раз оштрафовала Википедию за так называемые фейки о "специальной военной операции"
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Российский суд оштрафовал фонд Wikimedia, которому принадлежит википедия, еще на 3 млн рублей за отказ удалить статью с "фейками" о войне России против Украины.
Это уже 11 штраф для Wikimedia Foundation.
- 1 ноября 2022 московский суд впервые оштрафовал американский фонд Wikimedia, которому принадлежит "Википедия", на 2 млн рублей за отказ удалять "недостоверные сведения о спецоперации в Украине".
- Роскомсвобода заявила , что с 24 февраля в России заблокировано более 10 тысяч сайтов, которые решались выражать альтернативную точку зрения на события, связанные с войной в Украине.
- Роскомнадзор уже угрожал заблокировать "Русскую Википедию" по статье о вторжении в Украину.
- Путин обсудил с генеральным директором общества "Знания" Максимом Древалем создание российской альтернативы Википедии.
- 13 мая 2023 года Википедия получила очередной штраф в размере 2 млн. рублей.
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