РФ ужесточает полицейский режим на оккупированных территориях Херсонщины, - Генштаб
Захватчики изымают имущество агропредприятий Луганщины и усиливают полицейский режим на оккупированных территориях Херсонщины
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"На временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий", - говорится в сообщении.
В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм.
В свою очередь на временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем спланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил РФ на подразделения росгвардии.
- Ранее Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ сообщил , что из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области перебрасывают силовиков с целью проведения незаконного призыва жителей региона в армию захватчиков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное