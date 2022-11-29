Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"На временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий", - говорится в сообщении.

В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм.

В свою очередь на временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем спланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил РФ на подразделения росгвардии.

Ранее Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ сообщил , что из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области перебрасывают силовиков с целью проведения незаконного призыва жителей региона в армию захватчиков.

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