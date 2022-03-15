РФ уже выпустила более 900 ракет по территории Украины, - Пентагон

Об этом заявил представитель Пентагона, передает ЕН со ссылкой на CNN .

Он добавил, что на 20-й день войны обе армии располагают примерно 90% своей боевой мощи.

США оценивают, что войска РФ достигли ограниченного или отсутствующего прогресса в достижении своих целей.

По оценкам Пентагона, российские войска все еще находятся примерно в 15-20 километрах к северо-западу и примерно в 20-30 километрах к востоку от Киева.