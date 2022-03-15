РФ уже выпустила более 900 ракет по территории Украины, - Пентагон
С начала полномасштабного вторжения армия РФ выпустила более 950 ракет по целям в Украине
Об этом заявил представитель Пентагона, передает ЕН со ссылкой на CNN .
Он добавил, что на 20-й день войны обе армии располагают примерно 90% своей боевой мощи.
США оценивают, что войска РФ достигли ограниченного или отсутствующего прогресса в достижении своих целей.
По оценкам Пентагона, российские войска все еще находятся примерно в 15-20 километрах к северо-западу и примерно в 20-30 километрах к востоку от Киева.
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