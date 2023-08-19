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РФ уже проиграла войну в Украине и это сигнал Китая по Тайваню, - Байден

19 августа, 2023 суббота
03:16
Война с Россией

Россия уже проиграла войну Украине, не достигнув ни одной из планируемых целей, и это сигнал Китая по Тайваню

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает CNN.

Американский президент в своем выступлении после трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем назвал аргументацию российского диктатора Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину "уморительной".

"Россия уже проиграла. Она не может добиться своей первоначальной цели, о которой она заявила. Это невозможно..." - сказал он.

Также Байден отметил, что последствия войны РФ против Украины "выходят далеко за пределы Европы".

"Представьте, если бы мы ничего не сделали. И было сразу понятно... что мы в ситуации, когда это может произойти где угодно. Если бы мы остановились, какой сигнал это послало бы Китаю по Тайваню? Какой сигнал это послало бы всему миру?" " – озвучил мнение президент США.

"Вторжение – это не только европейская проблема; такого вторжения не было со времен Второй мировой войны", - сказал он.

Байден положительно отметил реакцию Токио на полномасштабную военную агрессию России против Украины.

Он также заявил, что Япония "также продемонстрировала сильное лидерство в G7 и внесла значительный вклад в финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также в (предоставлении) нелетального военного оборудования".

18 августа в Вашингтоне премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые встретились в формате трехстороннего саммита. Планировалось, что в ходе встречи они обсудят угрозы Китая и КНДР в Индо-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию в Восточной Азии в целом. Участники саммита выступили с совместным заявлением о мирном разрешении конфликта в Тайванском проливе и анонсировали ежегодные встречи в аналогичном формате.

Также лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили, что продлят свою поддержку Украины и планируют вводить новые санкции против РФ.

  • Также накануне стало известно, что Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Япония
Южная Корея
Джо Байден
США
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