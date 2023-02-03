РФ уже приступила к наступательным действиям: фронтовые итоги недели. Обзор карты боевых действий

Об этом в военных итогах недели рассказал военный эксперт и ведущий Еспресо Сергей Згурец.

ВСУ не покинут Бахмут, потому что россиян можно уничтожать дальше

Январь был очень напряженным, боевые действия продолжались по всей линии фронта. характеристики уничтоженных противников и являются показателем интенсивности. Уничтожено более 130 тыс. вражеских сил – это почти вся армия вторжения. Тогда входило 180 тыс. личного состава. Когда мы говорим о 130 тыс. уничтоженных плюс раненых – показатели значительны. За все это время главных целей враг так и не добился. Успехи вокруг Бахмута тактические. Его берут уже 6 месяцев. Если считать продвижение на 40 км от Попасной, то это 3,5 км. в месяц Это медленно. Врагу удалось путем значительных потерь удалось взять под контроль городок Соледар площадью 5 км. Сейчас он пытается удержать эти позиции и попытаться окружить Бахмут с севера и юга. Это ему не удастся.

Около 40 тыс. вагнеровцев были уничтожены и под Угледаром, и под Соледаром, и вокруг Бахмута. Сейчас армия вагнеровцев потихоньку уходит в тень из-за потерь.

По оценкам военных, в Бахмуте все будет сделано так, чтобы город и дальше остался нашей крепостью. Враг пытается двигаться от Клещиевки к трассе Константиновка - Бахмут и сейчас стремится продвинуться к лежащим на этой трассе населенным пунктам Ступочки и Ивановское. Продвижение является минимальным. Меры ВСУ позволят и дальше не допустить продвижения на трассу, хотя из-за минометного огня эта дорога рискована. Но никто не намерен покидать Бахмут и допускать противника к упомянутой трассе.

Заявление Зеленского, что Бахмут никто не будет сдавать, стало ответом на публикацию западных СМИ. Там говорилось, что Украине нужно затягивать боевые действия в зоне Бахмута и ждать зарубежного оружия, но если возникнут риски, то нужно покидать город. Это оценка иностранных журналистов и экспертов, которые не чувствуют того, что происходит в городе.

Такое заявление президента является показателем того, что мы будем дальше держать этот участок. Она позволяет и дальше перемалывать живую силу противника, а обеспечение является не только трассами, которые могут оказаться под огневым влиянием РФ. Есть трассы, которые пролегают по пункту Часового Яра и позволяют дальше снабжать Бахмут всем необходимым. По всем направлениям город окружен фортификационными сооружениями. Только на востоке россияне пытаются заходить в серую зону.

Боевые действия в зоне Опитного и Иванграда. Там противник протиснулся в городскую застройку. Это не критично, потому что Силы обороны так завели туда штурмовые подразделения, которые способны эффективно уничтожать противника в городских застройках. И это будет еще одна особенность боев в Бахмуте – боевые действия в застройке, которые обойдутся для врага значительными потерями.

Россияне пытаются дойти до трасс на севере и юге. На севере Красную Гору продолжают оборонять наши военные. Враг пытается протискиваться, но без особого успеха, поэтому пытается расширить свои действия в сторону Северска. Они не имеют возможности двигаться через саму трассу, железную дорогу и реку, которые отделяют Красную Гору от границ нашей обороны. Мы понимаем риск для сил в Бахмуте, потому что на их обеспечение влияют трасса на Северск, трасса на Славянск и трасса на Константиновку. Но есть другие пути, способные обеспечивать город. То, что делают наши воины, показывает мощь нашего потенциала. Если будет больше зарубежной артиллерии – она станет положительным фактором, чтобы уничтожать россиян еще более эффективно.

В зоне Соледара уничтожается значительное количество враждебной силы и сейчас, несмотря на то, что россияне считают, что обеспечили господствующие условия. Наша артиллерия позволяет дальше перемалывать противника в этом участке фронта.

РФ начала наступательные действия, но массированной атаки не будет

На участке фронта от Сватового и Кременной и даже выше россияне нагнали значительное количество живой силы, техники и вооружений, обеспечили минирование территорий. Хотя линия фронта не двигается, но с обеих сторон происходит накопление силы. Враг прибегает к контратакам, чтобы подвинуть наши подразделения, ранее атаковавшие Диброву. Сейчас они пытаются совать в сторону Торского, выходить на направление Лимана и обеспечить давление на украинские войска. Лиманское направление сейчас считается одним из самых опасных – из-за количества войск на этом участке, вблизи Старобельска, на государственной границе на севере (20 тыс. резервных сил). Одна из экспертных оценок состоит в том, что это продолжающееся наступление имеет значительную динамику, чтобы обеспечить движение на Лиман и, возможно, даже на Изюм.

Противник уже начал наступательные действия. Они проходят в зоне Сватово – Кременная с учетом накопления усилий. Другие направления касаются Бахмута и Соледара и юга. Разговоры о большом наступлении с севера (Сумы, Киев, Чернигов) являются преувеличением. Сегодня у РФ нет достаточных сил для многосторонних наступлений. Сейчас у них 320 тыс. личного состава, 150 тыс. еще где-то готовится. Все эти силы уже где-то привлечены. У РФ есть еще месяц-полтора, чтобы совершить максимальный прорыв.

Направление из Беларуси усложнено: болота, минирование всех направлений, где враг может продвигаться. Наши подразделения уже готовы к любым действиям оттуда. Сейчас, когда мы говорим о Беларуси, попадаем в круг информационной зависимости. Живая сила врага достаточно ограничена, она концентрируется на севере Луганщины и на юге у Угледара.

Валуйки – Купянск – это одно из направлений наступления, которое сегодня начинает реализовать РФ, чтобы обеспечить своеобразный охват. С юга оккупанты атакуют на Угледар, дальше хотят пойти на Курахово и дальше на север на соединение с Купянской группировкой. Враг теоретически планирует охватывающие клещи, но это пожелания, которые всегда разбиваются реальностью ВСУ на поле боя.

Наступление россиян на Угледар может повторить судьбу Бахмута

В течение недели происходили попытки армии РФ пробиться в Угледар. Это направление для них стратегически важно по трем причинам. Первая – сдвинуть линию нашей обороны от транспортных путей для обеспечения транспортного коридора. Вторая – обеспечить выход на Кураховскую ТЭЦ, которая является энергетическим объектом. Третья – пытаться развивать наступление на Покровское и двигаться навстречу тем войскам, которые возможно, в случае удачного наступления смогут пробиваться от Изюма на юг. Вокруг Угледара еще раз положена куча живой силы морской пехоты. Вчера был уничтожен танк с морскими пехотинцами, двое пехотинцев взяли в плен. Наступление на Угледар отбито, там враг теряет значительное количество силы, но подтягивает новую и пытается организовать наступление. Думаю, будет такая же история, как вокруг Бахмута.