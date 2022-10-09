Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Безусловно, в любом случае точка невозврата пройдена. Россия стоит фактически на траектории разрушения. Это не произойдет через неделю, но я думаю, что в течение года эти процессы ускорятся. Все видят, что РФ не способна выполнять обязательства по этому клубу диктаторов" "Мы видели это в Казахстане, а сейчас увидели благодаря встрече, которая состоялась в Праге между армянами и азербайджанцами. Есть более мощные и надежные силы на континенте, которые перебирают эти шаги и оттесняют РФ", - сказал Александр Хара.

Эксперт по внешней и политике безопасности считает, что Россия потеряла свое влияние в странах Средней Азии и к тому же Китай набирает обороты и может занять ее место.

"Я не говорю о европейской части, то есть Молдова, разумеется, частично оккупирована РФ, я не говорю о Грузии, там тоже все понятно. Южный Кавказ – точно понимает, что есть окно возможности выбросить оттуда Россию и решить наконец этот конфликт, который 30 лет там продолжается. Я думаю, что для стран Средней Азии то же самое, они понимают, что Россия является слабым игроком, она была мощна только с виду, ну и там же принято, если они видят слабину, то того можно списывать. А Китай является силой, набирающей обороты. С ним считаются и безусловно, что он восполняет эти пробелы, которые оставляет РФ", - отметил Александр Хара.

Дипломат убежден, что страны, входившие когда-то в состав Советского Союза, будут отказываться от того, что имели отношения с Россией.

"Я думаю, что скоро и другие страны будут названия "постсоветские страны" сторониться и того, что имели такие отношения с РФ, но безусловно, что определенное время еще Россия будет играть определенную роль. Это конвульсии, конвульсии Российской империи. Безусловно, что она способна еще наносить вред, но серьезные вреды, серьезно отхватить что-то у Казахстана, нет, эти времена уже прошли", - добавил он.

13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.

Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу".

Глава МИД Китая Ван И отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

1 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван вполне вероятно может выйти из Организации договора по коллективной безопасности.

Посла России Алексея Бородавкина вызвали в МИД Казахстана из-за высказывания пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой относительно посла Украины Петра Врублевского.

В Кыргызстане отменили военные учения ОДКБ "Нерушимое братство", которые должны были состояться с 10 по 14 октября.

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