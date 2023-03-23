РФ уже не может вести массированные ракетные атаки по Украине чаще, чем дважды в месяц, - ГУР

Об этом в интервью рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, на конец года россияне могли производить по 20-30 крылатых ракет "Калибр" и "Х-101" ежемесячно, а с "Искандерами" у них гораздо хуже ситуация.

Он обратил внимание, что Россия уменьшает использование высокоточных ракет при ударах и увеличивается интервал между нанесением ударов.

"Ведь сначала, в октябре прошлого года, россияне осуществляли массированный обстрел раз в неделю, потом - раз в 10-14 дней, а сейчас они не могут организовать обстрел чаще двух раз в месяц, потому что необходимо иметь определенные запасы", - приводит пример Скибицкий.

Представитель ГУР утверждает, что производство РФ не позволяет покрывать то количество, которое ее воздушно-космические силы и военно-морские силы выпускали раньше, и соответственно - компенсировать запасы.