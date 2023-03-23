РФ уже не может вести массированные ракетные атаки по Украине чаще, чем дважды в месяц, - ГУР
Российские войска не способны вести массированные ракетные атаки по Украине чаще, чем дважды в месяц
Об этом в интервью рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, на конец года россияне могли производить по 20-30 крылатых ракет "Калибр" и "Х-101" ежемесячно, а с "Искандерами" у них гораздо хуже ситуация.
Он обратил внимание, что Россия уменьшает использование высокоточных ракет при ударах и увеличивается интервал между нанесением ударов.
"Ведь сначала, в октябре прошлого года, россияне осуществляли массированный обстрел раз в неделю, потом - раз в 10-14 дней, а сейчас они не могут организовать обстрел чаще двух раз в месяц, потому что необходимо иметь определенные запасы", - приводит пример Скибицкий.
Представитель ГУР утверждает, что производство РФ не позволяет покрывать то количество, которое ее воздушно-космические силы и военно-морские силы выпускали раньше, и соответственно - компенсировать запасы.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби считает, что российские войска могут попытаться начать новое наступление на Украину по нескольким направлениям.
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