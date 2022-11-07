Об этом сообщило издание The Economist, ссылаясь на заместителя руководителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге .

"Мы знаем, что соответствующие договоренности уже достигнуты", – заявил Скибицкий.

Игнат добавил, что Россия договорились не только о 2400 беспилотниках из Ирана, но и о баллистических ракетах.

"О баллистических ракетах тоже появилась информация, что Россия все же достигла договоренностей. Как же они будут доставлены в Россию, уже неважно. Мы видим, что есть регулярное воздушное сообщение Москвы с Тегераном, также Каспийское море", – сказал он. .

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Кроме того, он также добавил, что речь идет о ракетах с дальностью 300 и 700 километров.

"На эти баллистические ракеты надо как-то реагировать, их надо уничтожать. Их нужно уничтожать там, пожалуй, откуда их запускают, потому что с баллистикой у нас нет эффективных средств борьбы, кроме уничтожения их физически еще на стадии запуска", - сказал он.

Скибицкий сообщил изданию "The Economist", что в октябре россияне запустили 25 "искандеров", однако Украина смогла перехватить всего три. Так же беззащитна Украина и перед гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые Россия установила на некоторых своих боевых самолетах.

Игнат на брифинге добавил, что Россия в последние дни не использовала ракеты "Искандер" – вероятно, потому, что уже использует неприкосновенный их запас.

"По оценкам Скибицкого, в России осталось всего 120 "искандеров". Другие источники называют количество "кинжалов" около 40. Однако, пополнив свои запасы за счет иранцев, Россия может удвоить свои атаки", - сообщает издание.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны . В то же время глава МИД Ирана утверждал, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины.

6 ноября в Институте изучения войны предположили, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой , используя таким образом ее зависимость.

6 ноября спецпредставитель США по Ирану заявил , что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны.

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