РФ уже давно готовится к реакции на признание "Л/ДНР", риски хорошо проработаны, - премьер-министр России

Об этом он сказал во время заседания Совбеза РФ, передает Еспресо.TV.



"Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции на признание "ЛНР" и "ДНР", я имею в виду прежде всего импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия таких решений. Они, эти риски, уже достаточно хорошо проработаны", - заявил Мишустин.



Премьер-министр добавил, что РФ понимает, что произойдет в случае ограничения, в частности, импорта высоких технологий, и рассмотрела другие связанные с этим вопросы.



"Также сформированы соответствующие группы в министерствах и ведомствах под руководством Минфина относительно того, каким образом в случае принятия таких решений реагировать. Какие должны быть решения, в том числе совместно с Центральным Банком", - заявил Мишустин.

Напомним, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик". Владимир Путин заявил, что решение о признании "Л/ДНР" будет принято сегодня.

Ранее во время заседания заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украине не нужны территории ОРДЛО и она использует их как "разменную карту в торговле за статус".

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что по состоянию на 21 февраля на границе с Россией находятся 65,5 тыс. беженцев из ОРДЛО.