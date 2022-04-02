РФ уйдет со всех территорий, кроме Юга и Востока Украины и попытается там наглухо окопаться, чтобы диктовать условия, - Подоляк
Советник Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, что Россия пойдет попытаться укрепить свои позиции на Юге и Востоке Украины, чтобы затем диктовать свои условия на переговорах
Об этом Подоляк написал в Twitter.
По мнению советника ОП, длительного, изнурительного для РФ конфликта не будет.
"Афганизации" и длительного, изнуряющего для РФ конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме Юга и Востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим унести россиян подальше", - написал Подоляк.
- Советник офиса президента Алексей Арестович 2 апреля заявил, что Вооруженные силы Украины в Киевской области могут в течение двух дней оттеснить российских оккупантов к границе с Беларусью.
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