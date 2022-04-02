РФ уйдет со всех территорий, кроме Юга и Востока Украины и попытается там наглухо окопаться, чтобы диктовать условия, - Подоляк

Об этом Подоляк написал в Twitter.

По мнению советника ОП, длительного, изнурительного для РФ конфликта не будет.

"Афганизации" и длительного, изнуряющего для РФ конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме Юга и Востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим унести россиян подальше", - написал Подоляк.