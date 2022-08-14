РФ увеличивает поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток"
Российский Газпром начал поставлять Венгрии дополнительные объемы газа для нужд в зимний период
Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщил глава МИД Венгрии, с 12 августа Газпром увеличил поток газа на 2,6 млн кубометров в день до конца августа.
Для поставки газа Россия использует "Турецкий поток", пролегающий через Балканы.
Также глава МИД добавил, что в настоящее время продолжаются переговоры с продолжением дополнительной поставки еще на сентябрь.
Венгрия стремится приобрести 700 млн кубометров дополнительного природного газа сверх объемов, указанных в многолетнем контракте с Газпромом, чтобы увеличить свои запасы топлива.
- Напомним, ранее сообщалось, что АО "Укртранснафта" возобновило транспортировку нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.
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