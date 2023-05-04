РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море, залп может достигать 32 "калибров"
По состоянию на утро 4 мая в Черном море российские войска держат четыре ракетоносителя, их общий залп может достигать 32 "калибров"
Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров .
Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 11 судов. В частности, наращено присутствие ракетоносителей до четырех надводных.
Вероятный залп "калибров" может достигать 32 ракет.
"Не пренебрегаем сигналами воздушной тревоги, помним, что враг коварен и готов наносить удары не только по прифронтовым территориям", - подчеркнул Назаров.
- 1 мая в Черном море находились два вражеских ракетоносителя.
- 2 мая Россия удерживала в Черном море восемь кораблей, среди которых был один носитель крылатых ракет типа "Калибр" . Общий залп составлял до 4 ракет.
- По состоянию на утро 3 мая кафиры удерживали в Черном море пять кораблей, однако ракетоносителей среди них не было. Россия завела их в пункты базирования.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.36
Покупка 37.36Продажа 37.95
-
EUR
Покупка 40.94Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное