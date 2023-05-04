Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров .

Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 11 судов. В частности, наращено присутствие ракетоносителей до четырех надводных.

Вероятный залп "калибров" может достигать 32 ракет.

"Не пренебрегаем сигналами воздушной тревоги, помним, что враг коварен и готов наносить удары не только по прифронтовым территориям", - подчеркнул Назаров.