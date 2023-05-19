Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными .

Секретарь Рабочей группы Богдан Охрименко объяснил, что непосредственно военная часть 503 батальона морской пехоты не имеет отношения к работе штаба.

"Нам достаточно той информации, которую предоставляют части и родные. Мы ищем каждого пропавшего как живого - пока не находим человека или тело. Если человек погибает, он обычно остается на локации - на месте гибели. Тогда подключается Офис Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести. при особых обстоятельствах», – рассказал Охрименко.

Коордштаб проводит репатриацию и обмены телами, однако, о многих возвращенных не было никакой информации.

"Но они нашлись живыми в плену. Сведения, предоставляемые частью, ложатся в основу нашей работы по поиску. К счастью, есть много случаев, когда собратья думают, что человек погиб, а он потом находится в плену", - добавил секретарь.

Об обсуждении обмена "всех на всех" Охрименко сказал: "Сегодня он более реален, чем, например, три месяца назад. Это зависит и от успехов контрнаступления и пополнения нашего обменного фонда".

В то же время увеличилось количество подтверждений плена Россией через Международный комитет Красного Креста.

"Нынешний МККК значительно эффективнее, чем в начале широкомасштабного вторжения. Роль Красного Креста очень важна", - отметил представитель Штаба.