Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

За последнюю неделю в период с 8 по 16 мая 2023 года российские войска произвели 162 обстрела указанных областей. Больше всего подверглась обстрелам Сумская область - 110. Черниговская - 29. Харьковская - 23.

"Вражеская армия ежедневно стреляет по мирному населению из разных видов вооружения и уничтожает гражданские объекты – садики, больницы, школы. Есть погибшие и раненые, среди которых дети", - написала Маляр.

Она отметила, что артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях враг пытается постоянно держать в напряжении силы ВСУ и не допустить их задействования на других направлениях.