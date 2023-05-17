РФ увеличила количество атак на приграничье Украины, чтобы не допустить задействования ВСУ на других направлениях, - Маляр
В последний месяц враг увеличил обстрелы пограничных областей – Харьковской, Черниговской и Сумской. Враг пытается держать в напряжении Силы Обороны
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
За последнюю неделю в период с 8 по 16 мая 2023 года российские войска произвели 162 обстрела указанных областей. Больше всего подверглась обстрелам Сумская область - 110. Черниговская - 29. Харьковская - 23.
"Вражеская армия ежедневно стреляет по мирному населению из разных видов вооружения и уничтожает гражданские объекты – садики, больницы, школы. Есть погибшие и раненые, среди которых дети", - написала Маляр.
Она отметила, что артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях враг пытается постоянно держать в напряжении силы ВСУ и не допустить их задействования на других направлениях.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила , что украинские воины на севере и юге пригорода Бахмута уже освободили около 20 квадратных километров.
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