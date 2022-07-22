Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что предположительно с начала полномасштабного вторжения вблизи Украины Россия развернула системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для сбивания самолетов и ракет на больших расстояниях.

"Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для уничтожения самолетов. Они могут представлять серьезную угрозу для войск в открытых и легких постройках, но вряд ли смогут пробить прочные конструкции", - говорится в сообщении.



Применение такого оружия в качестве наземной атаки приведет к жертвам среди гражданского населения, поскольку ракеты не оптимизированы для такого использования, а их экипажи мало обучены для таких задач.



В Донецкой области российская артиллерия сосредоточена на Краматорске и Северске. Украинские военные продолжают отражать попытки россиян штурмовать Углегорскую ТЭС.

22 июля Генштаб ВСУ подчеркнул, что РФ потеряла уже 39 тыс. армейцев , 3920 бронемашин и 863 артсистемы с начала полномасштабного вторжения в Украину. Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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