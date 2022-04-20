РФ увеличила интенсивность ракетных ударов, чтобы отомстить за уничтожение крейсера "Москва", - Минобороны

Об этом пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник заявил в интервью РБК-Украина .

По его словам, в последние дни интенсивность ракетных ударов по городам Украины возросла из-за попыток россиян отомстить за потерю флагмана Черноморского флота.

"Такое понятие, как месть, у россиян действительно есть. Мы часто наблюдаем, что определенные действия российской армии бывают нелогичными, поскольку решения на их проведение, очевидно, принимаются больше на эмоциональном уровне. Например, Российская федерация потеряла корабль "Москва", что повлекло за собой недовольство в российском обществе. Поэтому российской армии нужно дать какой-то ответ, чтобы успокоить свое население. В том числе из-за жажды мести количество ракетных ударов увеличилось", - сказал Мотузяник.

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .

16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва", прежде чем он затонул.

18 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский крейсер "Москва" был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун" .

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