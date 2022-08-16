РФ увеличила до 360 количество вертолетов вокруг Украины, - спикер командования Воздушных сил ВСУ
Россия увеличила группировку вражеских вертолетов до 360 единиц, также около 430 российских самолетов находятся вокруг украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и временно оккупированного Крыма
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 16 августа.
Как говорится в сообщении, РФ увеличило количество вражеских вертолетов, в настоящее время вокруг границ Украины насчитывается около 360 вертолетов.
"Противник имеет возможность пополнять склады, подтягивая из середины страны авиационную технику. Самолетов на сегодняшний день несколько меньше: около 430 вражеских единиц находится вокруг украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и Крыма. Но группировка вертолетов выросла до около 360 вертолетов", - сказал он. Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ.
По словам Игната, на начало февраля вокруг нашего государства находилось около 700 летательных аппаратов: 400 самолетов и 250 вертолетов. Воздушные силы и силы обороны уничтожили многие авиации России.
- Ранее сообщалось, что за сутки россияне нанесли 8 ударов вертолетами и 4 удара штурмовой авиацией по позициям ВСУ и освобожденным населенным пунктам.
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