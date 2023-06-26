Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РФ утром обстреляла Херсонщину запрещенными зажигательными боеприпасами: поврежден объект критической инфраструктуры

РФ утром обстреляла Херсонщину запрещенными зажигательными боеприпасами: поврежден объект критической инфраструктуры

26 июня, 2023 понедельник
10:25
Война с Россией

Утром 26 июня российская оккупационная армия обстреляла запрещенными зажигательными боеприпасами жилые кварталы Херсона и Антоновки

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Утром враг накрыл огнем жилые кварталы Херсона и Антоновки. Из-за обстрелов горели жилые дома, поврежден водопровод, газопровод и объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали пожары на местах прилетов.

Пострадавших в результате обстрела нет.

Статья 2.2 Протокола III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия запрещает использование доставляемых воздухом зажигательных боеприпасов по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения. С точки зрения международного права удары этими боеприпасами нельзя наносить ни по военным, ни по гражданским объектам.

Новости
Украина
Херсонщина
Читайте также:
російський добровольчий корпус РДК
24 июня, 2023 суббота
"Готовьте бутылки с зажигательной смесью". РДК говорит, что у РФ впереди городские бои
Євген Пригожин
25 июня, 2023 воскресенье
Вагнеровцы могут напасть на Украину из Беларуси, - экс-глава британского генштаба Даннатт
лукашенко з путіним
25 июня, 2023 воскресенье
Ситуация, будто Лукашенко спас Россию от госпереворота, не очень хороша для Путина, - эксперт по международной политике Жовтенко
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.38
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
26 июня
10:40
Эксклюзив
Резонансный эффект от недомарша Пригожина более важен, чем попытка захватить Москву, - Згурец
10:23
Игнат: Россия, вероятно, получает оружие от Ирана не только по воздуху, но и по морю
10:20
Инфографика
Курс валют на 26 июня: каковы цены в украинских обменниках
10:10
На фоне событий в РФ цена на нефть Brent поднялась выше $74 за баррель
10:08
США начали расследование причин взрыва батискафа "Титан" во время погружения в Атлантике
10:02
OPINION
Россияне не могут признать других равными себе
09:50
РФ возвращает войска в Украину, которые забирала с фронта под Москву во время мятежа вагнеровцев, - Маляр
09:49
ПВО уничтожило два "калибра" и семь "шахедов" во время ночной атаки вражеских войск
09:37
На парламентских выборах в Греции лидируют консерваторы
09:11
На севере построили более 50 психолого-тактических полос препятствий, - Наев
09:06
Украинские военные получили импульс в наступлении на Бахмутском направлении, - разведка Британии
09:02
Эксклюзив
Готовимся к реализации эвакуационных мероприятий на случай подрыва ЗАЭС, - глава Запорожской райгосадминистрации
08:47
Бронемашины, грузовики и прицепы: Австралия передаст Украине новый пакет помощи на $73,5 млн
08:43
За прошедшую неделю у врага погибших почти в 8 раз больше, чем у нас, - Маляр
08:25
Обновлено
Россияне атаковали Одесчину ракетами и дронами: есть попадания, повреждены окна в многоквартирных домах на побережье
08:13
Макрон: Мятеж в России подчеркнул разногласия во властных кругах и хрупкость армии
08:09
Китай считает мятеж Пригожина "внутренним делом" России и поддерживает ее в сохранении национальной стабильности
08:04
Инфографика
ВСУ за сутки уничтожили 950 российских военных, танк и 10 дронов
08:01
OPINION
Российскую систему держал страх перед Путиным. Теперь его нет
07:45
экономика
Экономика мира находится на критическом этапе борьбы с инфляцией, - Банк международных расчетов
07:15
В Пакистане столкнулись два автобуса: 10 погибших, более 40 раненых
07:15
В ISW рассказали, как попытка мятежа Пригожина повлияла на российские войска в Украине
06:55
Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки, в течение суток на фронте произошло 36 боестолкновений
06:36
Бербок призвала ЮАР "выступить против несправедливости" и понять позицию Украины, которая защищается от РФ
06:10
Генсек ООН Гутерреш призвал все стороны мятежа в России избегать усиления напряженности
05:40
Обновлено
В Киеве спасатели завершили работы в пострадавшем от ракетного удара доме: 5 человек погибли, 24 эвакуированы
00:40
Президент Литвы призвал НАТО усилить восточный фланг, если Пригожин останется в Беларуси
00:01
Обновлено
Мир недостаточно реагирует на ситуацию на ЗАЭС: Зеленский провел разговоры с Байденом, Трюдо и Дудой
2023, воскресенье
25 июня
23:49
За сутки россияне 16 раз обстреляли Сумщину: есть раненый
23:24
Россия нарастила перевозку из Ирана по Каспийскому морю, - эксперт
22:57
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ уничтожили российский батальон в ходе наступления. Колонка Сергея Згурца
22:20
Слабость российских властей и контрнаступление ВСУ: Резников провел телефонный разговор с Остином
22:13
Спектакль с Пригожиным потребовался, чтобы Лукашенко мог принять ППК "Вагнера" в Беларуси, - эксзамначальника генштаба Войска Польского
22:08
NASA превратило в питьевую воду 98% мочи и пота астронавтов в МКС
22:03
Этот год станет переломным в войне, - Резников
21:47
Обновлено
"Ганьба!" от УПЦ (МП) в день похорон погибшего воина в Красилове на Хмельнитчине. Священник говорит, что это было уже после панихиды
21:12
Россияне продолжают сосредоточивать усилия на трех восточных направлениях, на которых за сутки произошло более 20 боевых столкновений, - Генштаб
21:09
Россияне в очередной раз били по Херсонщине: среди раненых есть беременная
20:58
Дмитрий Букарев ("Азов")
Подтверждена гибель в Оленовке заместителя командира отряда из "Азова" Букарева, - сестра воина
20:48
За сутки на Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись до 1 км, - Череватый
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV