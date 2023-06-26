Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Утром враг накрыл огнем жилые кварталы Херсона и Антоновки. Из-за обстрелов горели жилые дома, поврежден водопровод, газопровод и объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.



По данным ОВА, прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали пожары на местах прилетов.



Пострадавших в результате обстрела нет.

Статья 2.2 Протокола III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия запрещает использование доставляемых воздухом зажигательных боеприпасов по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения. С точки зрения международного права удары этими боеприпасами нельзя наносить ни по военным, ни по гражданским объектам.