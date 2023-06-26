РФ утром обстреляла Херсонщину запрещенными зажигательными боеприпасами: поврежден объект критической инфраструктуры
Утром 26 июня российская оккупационная армия обстреляла запрещенными зажигательными боеприпасами жилые кварталы Херсона и Антоновки
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Утром враг накрыл огнем жилые кварталы Херсона и Антоновки. Из-за обстрелов горели жилые дома, поврежден водопровод, газопровод и объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали пожары на местах прилетов.
Пострадавших в результате обстрела нет.
Статья 2.2 Протокола III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия запрещает использование доставляемых воздухом зажигательных боеприпасов по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения. С точки зрения международного права удары этими боеприпасами нельзя наносить ни по военным, ни по гражданским объектам.
- 23 июня оккупанты ударили по Запорожской области запрещенными кассетными боеприпасами .
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