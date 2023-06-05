Об этом информирует начальник ОВА Александр Прокудин.

"Из-за обстрела Херсона погиб мирный житель. Около 10 утра армия РФ снова обстреляла областной центр - попали в одно из предприятий", - пишет глава области.

Сообщается, что вражеские снаряды травмировали находившегося на рабочем месте 55-летнего охранника.

Из-за травм несовместимых с жизнью мужчина погиб.

Впоследствии стало известно, что российская авиация атаковала город Берислав.

"Враг ударил управляемыми авиабомбами по жилому кварталу города. Из-за обстрелов повреждено помещение частного предприятия и около двадцати жилых домов", - говорится в заявлении ОВА.

В результате ведения вражеского огня ранения получили два человека – 73-летняя женщина и 48-летний мужчина. Их доставили в больницу.