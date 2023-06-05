Враг атаковал из авиации Берислав на Херсонщине: ранены два человека, повреждены предприятие и около 20 домов
Утром 5 июня российские войска били по городу Херсон. В результате обстрела погиб охранник предприятия. Также враг вел огонь по Бериславу
Об этом информирует начальник ОВА Александр Прокудин.
"Из-за обстрела Херсона погиб мирный житель. Около 10 утра армия РФ снова обстреляла областной центр - попали в одно из предприятий", - пишет глава области.
Сообщается, что вражеские снаряды травмировали находившегося на рабочем месте 55-летнего охранника.
Из-за травм несовместимых с жизнью мужчина погиб.
Впоследствии стало известно, что российская авиация атаковала город Берислав.
"Враг ударил управляемыми авиабомбами по жилому кварталу города. Из-за обстрелов повреждено помещение частного предприятия и около двадцати жилых домов", - говорится в заявлении ОВА.
В результате ведения вражеского огня ранения получили два человека – 73-летняя женщина и 48-летний мужчина. Их доставили в больницу.
- В Херсонской области двое детей получили тяжелые ранения в результате взрыва неизвестного предмета на игровой площадке.
- Российские военные за сутки, 3 июня, 65 раз обстреляли Херсонщину. В результате обстрелов повреждены частные дома, церкви, админздания и медучреждение. Также ранены 5 человек, из которых 2 детей.
- Также в воскресенье, 4 июня, россияне из авиации обстреляли Херсонщину, в результате чего была ранена женщина.
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