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РФ утром обстреляла кассетными снарядами село Запорожской области: есть погибшие и раненые

7 октября, 2023 суббота
09:26
Война с Россией касетные снаряды

Утром субботы, 7 октября, российские оккупанты ударили по селу Беленькое Запорожской области кассетными снарядами. В результате атаки погибла женщина, еще двое жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"В результате коварного вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные постройки. К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар по Беленькому пришелся около 08:00.

По предварительным данным, военнослужащие РФ обстреляли мирную деревню с РСЗО кассетными снарядами.

  • Кроме того, в ночь на 7 октября российские войска выпустили по территории Одесской области сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа "Оникс". В результате этого попадание в здание пансионата и зернохранилища, 4 человека получили ранения.
Украина
Россия
російська армія
Запорожская область
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