РФ утром обстреляла кассетными снарядами село Запорожской области: есть погибшие и раненые

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"В результате коварного вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные постройки. К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар по Беленькому пришелся около 08:00.

По предварительным данным, военнослужащие РФ обстреляли мирную деревню с РСЗО кассетными снарядами.