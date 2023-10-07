РФ утром обстреляла кассетными снарядами село Запорожской области: есть погибшие и раненые
Утром субботы, 7 октября, российские оккупанты ударили по селу Беленькое Запорожской области кассетными снарядами. В результате атаки погибла женщина, еще двое жителей получили ранения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"В результате коварного вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные постройки. К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар по Беленькому пришелся около 08:00.
По предварительным данным, военнослужащие РФ обстреляли мирную деревню с РСЗО кассетными снарядами.
- Кроме того, в ночь на 7 октября российские войска выпустили по территории Одесской области сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа "Оникс". В результате этого попадание в здание пансионата и зернохранилища, 4 человека получили ранения.
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