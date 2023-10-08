РФ утром атаковала "искандером" Константиновку в Донецкой области: ранены 4 человека, среди них ребенок
Утром воскресенья, 8 октября, российские военные нанесли удар крылатой ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела ранены 4 человека, в частности ребенок
Об этом сообщил глава Константиновской МВА Алексей Рослов, пишет "Суспільне".
Отмечается, что обстрел города произошел в 06:25. Россия выпустила крылатую ракету "Искандер".
По словам главы Константиновской МВА, среди раненых 9-летний ребенок.
Кроме того, Рослов отметил, что в результате обстрела в городе повреждены 10 многоэтажек, 19 частных домов, газопровод и электросеть.
- Днем 6 сентября российская оккупационная армия ударила по рынку в центре Константиновки из артиллерии, в результате чего погибли 16 человек и 37 были ранены.
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