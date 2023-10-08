Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РФ утром атаковала "искандером" Константиновку в Донецкой области: ранены 4 человека, среди них ребенок

РФ утром атаковала "искандером" Константиновку в Донецкой области: ранены 4 человека, среди них ребенок

8 октября, 2023 воскресенье
10:07
Война с Россией

Утром воскресенья, 8 октября, российские военные нанесли удар крылатой ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела ранены 4 человека, в частности ребенок

Об этом сообщил глава Константиновской МВА Алексей Рослов, пишет "Суспільне".

Отмечается, что обстрел города произошел в 06:25. Россия выпустила крылатую ракету "Искандер".

По словам главы Константиновской МВА, среди раненых 9-летний ребенок.

Кроме того, Рослов отметил, что в результате обстрела в городе повреждены 10 многоэтажек, 19 частных домов, газопровод и электросеть.

  • Днем 6 сентября российская оккупационная армия ударила по рынку в центре Константиновки из артиллерии, в результате чего погибли 16 человек и 37 были ранены.
Украина
Россия
російська армія
Донетчина
окупанти
Константиновка
ракетний удар
Читайте также:
Ілля Пономарьов
7 октября, 2023 суббота
"Ноль процентов такой вероятности": российский оппозиционер Пономарев о приостановлении Путиным войны из-за нехватки ресурсов
ракетний обстріл Ізраїлю
8 октября, 2023 воскресенье
ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Хронология событий
ракетний обстріл Ізраїлю
7 октября, 2023 суббота
Сектор Газа утром осуществил ракетные обстрелы Израиля: ЦАХАЛ объявил мобилизацию резервистов
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
8 октября
10:23
Ситуация на фронте вблизи Великой Новоселки в Донецкой области стабилизировалась в пользу ВСУ, - британская разведка
09:46
Осень и зима в Украине станут рекордными по количеству выпущенных РФ "шахедов", – Воздушные силы
09:43
Эксклюзив
Инициатива на нашей стороне: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении
09:36
Ливанская организация "Хезболла" поддержала палестинское нападение на Израиль и обстреляла израильские позиции
09:26
Армия обороны Израиля наносит ответные удары по Ливану
09:02
Обновлено
В Афганистане произошли два землетрясения: не меньше 15 погибших и 78 раненых
08:55
китай
В Китае выразили "глубокую обеспокоенность" из-за событий в Израиле и призвали немедленно прекратить боевые действия
08:29
Россияне ночью атаковали жилые кварталы Херсонщины: пострадали 11 человек, среди них младенец
08:09
Обновлено
Силы обороны за сутки ликвидировали 21 танк, 17 артсистем и 580 военных РФ, - Генштаб
07:59
Лидер большинства в Сенате США Шумер посетил Китай и призвал справедливо относиться к американским компаниям
07:56
Эксклюзив
Россияне выпустили по Херсону около 30 снарядов за ночь, - экс-заммэра Херсона
07:32
Россия будет использовать события в Израиле для отвлечения внимания от войны в Украине, - ISW
07:05
Обновлено
"Колос" vs "Ворскла". Коваливка, 7 октября 2023 года
"Ворскла" сыграла в ничью с "Колосом": результаты и расписание всех матчей 10 тура УПЛ
06:00
ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Хронология событий
05:52
Израиль Палестина
Война Палестины с Израилем: телеканал Al Arabiya назвал количество жертв с обеих сторон
04:31
Флаг Израиля
Знаковые постройки Нью-Йорка и Берлина подсветили цветами израильского флага
04:05
Израиль (иллюстративное)
Палестинская ракета попала в больницу в Ашкелоне: есть раненые
03:37
В Одесской области взяли под стражу "смотрящих" за городом Черноморск
02:49
Мы переходим в наступление, - Нетаньяху
01:54
Кадыров предложил отменить президентские выборы в РФ или провести их с одним кандидатом
01:50
полковник Йонатан Штайнберг
В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"
01:22
Украинскую парамедикиню Тайру прооперировали в Германии
00:20
РФ обвинила Украину в атаке ракетой в Крым
2023, суббота
7 октября
23:55
Нетаньягу
Нетаньяху заявил, что Израиль использует всю свою мощь для уничтожения ХАМАС и посоветовал жителям Газы "убегать немедленно"
23:16
На ТОТ Запорожской области россияне грабят местных и угрожают расправой, - Нацспротив
22:42
Байден намерен просить Конгресс о пакете помощи Украине на $100 млрд, - The Telegraph
22:41
Атака ХАМАС на Израиль: ряд европейских авиакомпаний отменил рейсы в Тель-Авив
22:17
В Сумской области арестовали "целительницу", которая выманила у женщины почти 2 млн грн
21:48
Эксклюзив
"Украине нужно думать, как убедить партнеров продолжить поддержку": дипломат Дещица о влиянии ситуации в Израиле на Киев
21:41
"На связи!": в Киеве презентовали выставку об истории развития технологий связи в Украине и мире
21:38
Эксклюзив
Избранный НБУ вариант девальвации создает огромные коррупционные возможности, - экономист Кушнирук
21:23
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Костырку Херсонской области: ранен мужчина
20:50
Эксклюзив
Мэтью Брайза
Все еще неиспользованной остается помощь Украине от США на сумму $5 млрд, – дипломат Брайза
19:43
В Лисичанске оккупанты обустроили военный госпиталь в многоквартирном жилом доме, - Генштаб
19:28
Эксклюзив
Если говорят о деньгах, которые получает Украина, значит все на правильном пути, - польский политик Чех
19:17
Идентифицированы 48 погибших в результате ракетного удара России по селу Гроза
19:09
Эксклюзив
Флаг Словакии
Словакия перестанет быть союзником Украины в той форме, в какой была до сих пор, - политолог Месежников
18:36
Совбез ООН
Из-за событий в Израиле Бразилия созывает экстренное заседание Совбеза ООН
18:30
Обзор
ПТРК "Стугна-П": как "украинские джавелины" уничтожают российскую бронетехнику, технические характеристики, особенности и применение на войне
18:30
Инфографика
Курс валют на 7 октября: сколько стоят доллар и евро
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV