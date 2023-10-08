РФ утром атаковала "искандером" Константиновку в Донецкой области: ранены 4 человека, среди них ребенок

Об этом сообщил глава Константиновской МВА Алексей Рослов, пишет "Суспільне".

Отмечается, что обстрел города произошел в 06:25. Россия выпустила крылатую ракету "Искандер".

По словам главы Константиновской МВА, среди раненых 9-летний ребенок.

Кроме того, Рослов отметил, что в результате обстрела в городе повреждены 10 многоэтажек, 19 частных домов, газопровод и электросеть.