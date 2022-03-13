РФ утратила возможность использовать $300 млрд своих резервов, - министр финансов

Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов, передает Интерфакс-Украина .

"Это примерно половина тех резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находятся в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал Силуанов.

Он добавил, что часть золотовалютных резервов РФ хранится в юанях, в связи с чем Запад пытается договориться с Китаем, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Силуанов отметил, что из-за замораживания резервов у РФ возникли проблемы с выполнением обязательств, в том числе долговых.



"Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но – еще раз повторю – долги, которые мы должны платить в страны, которые недружелюбно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов, – именно в эти страны мы будем платить долги в рублевом эквиваленте", - отметил министр.