РФ утратила около 14 400 военных, 1470 бронемашин, 466 танков, 213 систем артиллерии, 115 вертолетов и 95 самолетов, - Генштаб ВСУ
С 24.02 до 19.03 потери оккупантов составили около 14 400 военных, 914 единиц автотехники, 1470 бронемашин, 115 вертолетов, 95 самолетов и 72 РСЗО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты ориентировочно потеряли:
- личного состава – около 14 400 человек;
- танков – 466 ед;
- боевых бронированных машин – 1470 ед;
- артиллерийских систем – 213 ед;
- РСЗО - 72 ед;
- средств ПВО – 44 ед;
- самолетов – 95 ед;
- вертолетов - 115 ед;
- автомобильной техники – 914 ед;
- кораблей/катеров - 3 ед;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17;
- Специальной техники / special equipment – 11.
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