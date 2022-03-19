РФ утратила около 14 400 военных, 1470 бронемашин, 466 танков, 213 систем артиллерии, 115 вертолетов и 95 самолетов, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



За время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты ориентировочно потеряли:

личного состава – около 14 400 человек;

танков – 466 ед;

боевых бронированных машин – 1470 ед;

артиллерийских систем – 213 ед;

РСЗО - 72 ед;

средств ПВО – 44 ед;

самолетов – 95 ед;

вертолетов - 115 ед;

автомобильной техники – 914 ед;

кораблей/катеров - 3 ед;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17;

Специальной техники / special equipment – 11.

Данные уточняются. Подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

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