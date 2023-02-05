РФ устроила провокацию во время обмена военнопленными 4 февраля, - координатор группы семей пленных военных медиков
Россияне устроили провокацию во время обмена пленными 4 февраля, чтобы показать, что Украина ценит только азовцев, а других военных возвращать не хочет
Об этом рассказал координатор группы семей пленных военных медиков Андрей Кривцов в эфире Еспресо.
По его словам, обмен военнопленными был морально тяжел, ведь официальные представители Украины узнали о нем 4 февраля. Однако семьям пленников россияне сообщили еще 1 февраля.
Причем это была очень хорошо разыгранная провокация России. Вечером нескольким семьям позвонили, дали трубку – и они услышали голос родного, близкого человека. Несколько минут разговора человек сообщает, что находится сейчас на границе. Затем трубку берет представитель РФ и сообщает, что Украина отказывается забирать наших военных, требует вместо них предоставить азовцев, а если люди не пойдут под стены официального здания власти, не соберутся на митинги до утра, то россияне вернутся с пленными обратно в тюрьму", - подчеркнул Андрей Кривцов.
Он отметил, что главной целью российской провокации было создать впечатление, что для Украины ценны только азовцы, а других солдат страна не хочет возвращать.
- 4 февраля Украина вернула из российского плена 116 защитников, среди которых есть защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления.
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