Об этом рассказал координатор группы семей пленных военных медиков Андрей Кривцов в эфире Еспресо.

По его словам, обмен военнопленными был морально тяжел, ведь официальные представители Украины узнали о нем 4 февраля. Однако семьям пленников россияне сообщили еще 1 февраля.

Причем это была очень хорошо разыгранная провокация России. Вечером нескольким семьям позвонили, дали трубку – и они услышали голос родного, близкого человека. Несколько минут разговора человек сообщает, что находится сейчас на границе. Затем трубку берет представитель РФ и сообщает, что Украина отказывается забирать наших военных, требует вместо них предоставить азовцев, а если люди не пойдут под стены официального здания власти, не соберутся на митинги до утра, то россияне вернутся с пленными обратно в тюрьму", - подчеркнул Андрей Кривцов.

Он отметил, что главной целью российской провокации было создать впечатление, что для Украины ценны только азовцы, а других солдат страна не хочет возвращать.