РФ установила заграждения на входе в Севастопольскую бухту, есть спутниковые снимки

Об этом сообщает военный аналитик Брэди Африк.

Скорее всего, рашисты хотели оградить свои корабли от участившихся в последнее время украинских атак.

Однако новое спутниковое фото перегородок свидетельствует о том, что оборонный барьер уже не цел.

"Вот недавний взгляд на барьеры, которые Россия установила на входе в Севастопольскую гавань в Крыму, чтобы противостоять украинским военно-морским беспилотникам", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

20 сентября ГУР подтвердило удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя. Planet Labs опубликовала спутниковые снимки, на которых видны последствия удара ВСУ по командному пункту.

Агент движения АТЕШ провел разведку одной из стоянок военных кораблей РФ между малыми бухтами "Доковая" и "Голландия" и сообщил, что часть российских военных кораблей "уже отведена, а часть готовится к этому".

Проведя разведку вокруг стоянки, движение сообщает, что на подъезде установлен контрольно-пропускной пункт, а гражданских жителей на территорию объекта, с начала войны закрытого для военных нужд, не пускают. На стоянке есть только военные корабли.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что кораблям РФ все более неуютно в севастопольских бухтах.