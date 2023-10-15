Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РФ установила заграждения на входе в Севастопольскую бухту, есть спутниковые снимки

РФ установила заграждения на входе в Севастопольскую бухту, есть спутниковые снимки

15 октября, 2023 воскресенье
13:54
Война с Россией

На входе в Севастопольскую бухту, где расположена главная база Черноморского флота РФ во временно аннексированном Крыму, российские военные установили особые перегородки

Об этом сообщает военный аналитик Брэди Африк.

Скорее всего, рашисты хотели оградить свои корабли от участившихся в последнее время украинских атак.

Однако новое спутниковое фото перегородок свидетельствует о том, что оборонный барьер уже не цел.

"Вот недавний взгляд на барьеры, которые Россия установила на входе в Севастопольскую гавань в Крыму, чтобы противостоять украинским военно-морским беспилотникам", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

20 сентября ГУР подтвердило удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя. Planet Labs опубликовала спутниковые снимки, на которых видны последствия удара ВСУ по командному пункту.

Агент движения АТЕШ провел разведку одной из стоянок военных кораблей РФ между малыми бухтами "Доковая" и "Голландия" и сообщил, что часть российских военных кораблей "уже отведена, а часть готовится к этому".

Проведя разведку вокруг стоянки, движение сообщает, что на подъезде установлен контрольно-пропускной пункт, а гражданских жителей на территорию объекта, с начала войны закрытого для военных нужд, не пускают. На стоянке есть только военные корабли.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что кораблям РФ все более неуютно в севастопольских бухтах.

Крым
російська армія
оккупированные территории
окупанти
Военные новости
Чорное море
Читайте также:
15 октября, 2023 воскресенье
Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 7-го тура
сектор Газа
14 октября, 2023 суббота
Эксперт-международник назвал причины, почему Египет не предоставил коридор для выхода гражданского населения из Газы
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
14 октября, 2023 суббота
Украина победила Северную Македонию в отборе Евро-2024
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.61
    Продажа 40.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
15 октября
14:47
В Донецке возникла угроза вспышки инфекции из-за переполненных оккупантами моргов, - ЦНС
14:46
Начало новой недели принесет осадки и похолодание. В понедельник температура воздуха будет колебаться от +7 до +15 °C, в Карпатах может выпасть мокрый снег
14:29
Путин заявил, что российская армия перешла к "активной обороне" в Украине
14:24
Актриса американского фильма ужасов "Кэрри" Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года
14:21
Эксклюзив
Отдельная часть украинского общества готовилась к войне с Россией все 32 года, - Зисельс на форуме Via Carpatia
14:08
За время оккупации в Крыму выявили более 5 тысяч нарушений прав человека
14:07
Глава ОБСЕ приедет в Киев
13:51
Иран обещает вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится, - Axios
13:45
Минобороны приняло на поставку ВСУ новые образцы военного вертолета и мотоцикла
13:36
Эксклюзив
Виталий Портников
Россия уже достигла того, что Украина перестала быть для нее цивилизационным конкурентом, - Портников на форуме Via Carpatia
13:35
"Такого ментального поражения, как на Харьковщине, у РФ не было нигде", - Буданов
13:26
Битва за Авдеевку повлияет на контрнаступление ВСУ независимо от того, чего добьется РФ, - The Economist
13:18
СБУ атаковала дроновами подстанцию в Белгородской области РФ, которая питала военные объекты, - СМИ
13:08
В Киеве 12-летняя девочка выпала из многоэтажки: полиция устанавливает обстоятельства
13:02
Эксклюзив
"В фильме "Церковь без креста" мы расскажем о сегодняшней преступной деятельности русской церкви в Украине", - Княжицкий
12:59
Zara
Кулеба заявил, что Ikea, H&M, Zara и другие бренды могут вернуться в Украину
12:53
Хезболла обстреляла ракетами израильскую базу на границе с Ливаном, - иранское ТВ
12:42
В Польше начались парламентские выборы и референдум
12:30
Обновлено
Оккупанты выпустили на Херсон и Бериславский район 13 управляемых авиабомб: повреждены жилые дома
12:04
продукти магазин
Британские ученые спрогнозировали, что человечество может столкнуться с дефицитом продовольствия спустя десятилетия
11:42
Эксклюзив
Топовые специалисты из Великобритании будут учить медиков на Донетчине
11:41
Украина получила от некоторых стран системы ПВО во временное пользование зимой, - Игнат
11:32
Япония и ПРООН предоставили Украине два новых автотрансформатора для помощи украинской энергосистеме
11:27
Китай запустил спутник для наблюдения за Землей
11:11
Президент Европейского совета созывает внеочередной виртуальный саммит лидеров. Причина
11:00
В Афганистане произошло третье землетрясение за неделю: 1 человек погиб, 150 ранены
10:43
ГНСУ: Россия может в любой момент снова использовать Беларусь для агрессии
10:33
Британская разведка объяснила, почему железнодорожная сеть окупантов является одной из главных целей для ударов Украины
10:20
Эксклюзив
Гуменюк о том, как работает Крымский мост: "Переходит в режим неработающего"
10:13
Впервые за время оккупации: в порт Мариуполя прибыли одновременно три российских судна, - Андрющенко
10:02
Эксклюзив
В США будет представлен пакет помощи Украине на $100 млрд после избрания нового спикера, - Пионтковский
09:59
Враг в Черном море держит один ракетоноситель
09:44
Сергей Марченко
"Они хотели бы забыть о войне": глава Минфина заявил, что Украине все труднее получать финансовую помощь от партнеров
09:25
США отправили вторую авианосную ударную группу в Средиземноморье вблизи Израиля
09:23
Эксклюзив
Из 100 окупантов живыми возвращаются 10-20: Шевцов о "мясных штурмах" на Купянском направлении
09:11
Байден провел телефонные переговоры с Израилем и Палестиной: о чем шла речь
08:53
Израиль атаковал сирийский международный аэропорт Алеппо
08:35
Ночью россияне обстреляли поселок на Херсонщине: пожилой мужчина получил тяжелые ранения
08:28
Оккупанты ночью сбросили авиабомбу на село на Харьковщине: есть погибшие и травмированы
08:20
Отношения между Пекином и Вашингтоном стабилизировались, - МИД Китая
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV