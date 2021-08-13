РФ установила новый антирекорд суточной смертности от коронавируса: более 800 случаев

По информации российского оперативного штаба, второй день подряд рекордные суточные показатели смертности от коронавирусной инфекции нового типа зарегистрированы в стране.

Так, за сутки, 12 августа, в России умерли 815 человек с установленным диагнозом COVID-19.

За сутки выявлено 22 277 новых случаев заражения COVID-19

Как известно, от 6 июля показатели смертности от коронавируса в России не опускались ниже 700 за сутки, четыре раза повторялся рекордный на то время показатель 799 умерших в сутки.

Напомним, по 11 августа в России от коронавируса умерло 808 человек , это на 9 больше предыдущего показателя. Отметим, предыдущий рекорд держался с середины июля. Четыре раза в стране фиксировали по 799 смертей от COVID-19. Последний раз - 10 августа.

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