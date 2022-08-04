РФ устанавливает спецоборудование на мостах возле Херсона, чтобы защититься от ударов с точного оружия, - британская разведка
Россия разместила специальное оборудование вблизи поврежденных ключевых мостов под Херсоном, пытаясь предотвратить дальнейшие удары ВСУ по своим переправам
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде рядом с недавно поврежденными Антоновским мостом и железнодорожным мостом, оба из которых пересекают Днепр под Херсоном... "Это подчеркивает, что РФ чувствует угрозу от более дальнобойных и точных систем, которые предоставляет (Украине) Запад", - отмечает разведка.
В обзоре пишут также, что ВСУ продолжают избивать по российским командным пунктам, логистическим базам и складам с боеприпасами и это, скорее всего, повлияет на способность сил РФ вовремя подвозить все необходимое и усложнит работу их подразделений обеспечения.
Упоминают также прибытие в Турцию первого зерновоза, вышедшего из порта Одессы согласно Стамбульским договоренностям.
"Успех этого транзита почти точно приведет к более частому движению судов в обоих направлениях. Но преодоление того отставания (экспорта), которое произошло из-за блокады еще с февраля 2022 года, будет оставаться логистическим вызовом", - добавляют в обзоре.
- 1 августа СМИ со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия сообщили, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов. На деоккупированной территории есть села, которые разрушены на 90%, ныне остаются под постоянными обстрелами.
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