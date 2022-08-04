Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Российские силы почти наверняка установили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде рядом с недавно поврежденными Антоновским мостом и железнодорожным мостом, оба из которых пересекают Днепр под Херсоном... "Это подчеркивает, что РФ чувствует угрозу от более дальнобойных и точных систем, которые предоставляет (Украине) Запад", - отмечает разведка.

В обзоре пишут также, что ВСУ продолжают избивать по российским командным пунктам, логистическим базам и складам с боеприпасами и это, скорее всего, повлияет на способность сил РФ вовремя подвозить все необходимое и усложнит работу их подразделений обеспечения.

Упоминают также прибытие в Турцию первого зерновоза, вышедшего из порта Одессы согласно Стамбульским договоренностям.

"Успех этого транзита почти точно приведет к более частому движению судов в обоих направлениях. Но преодоление того отставания (экспорта), которое произошло из-за блокады еще с февраля 2022 года, будет оставаться логистическим вызовом", - добавляют в обзоре.

1 августа СМИ со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия сообщили, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов. На деоккупированной территории есть села, которые разрушены на 90%, ныне остаются под постоянными обстрелами.