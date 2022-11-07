РФ устала воевать с НАТО: перешли на боевых комаров
Для чего эрефия предлагает политическое убежище Илону Маску? Оказывается, на московских болотах живет последний народ белой расы
В действительности РФ воюет не только с НАТО. Настоящие враги Кремля – боевые комары, голуби, гуси и летучие мыши. Больше для тех, кто искренне ненавидит русню и любит Украину, расскажет и покажет Анна-Ева Мельник в программе "КонЄц спЄцопЄрацИЇ" на ютуб-канале Еспресо в 18:00, не пропустите!
Просматривать эфир и комментировать можно здесь:
ВСУ развенчали мифы о "непобедимости России" и ее "второй армии мира". Каждый понедельник в 18:00 смотрите "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Это авторская программа Анны-Евы Мельник. В ней журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на московских болотах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.61
-
EUR
Покупка 38.82Продажа 39.82
- Актуальное
- Важное