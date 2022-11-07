РФ устала воевать с НАТО: перешли на боевых комаров

В действительности РФ воюет не только с НАТО. Настоящие враги Кремля – боевые комары, голуби, гуси и летучие мыши. Больше для тех, кто искренне ненавидит русню и любит Украину, расскажет и покажет Анна-Ева Мельник в программе "КонЄц спЄцопЄрацИЇ" на ютуб-канале Еспресо в 18:00, не пропустите!

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ВСУ развенчали мифы о "непобедимости России" и ее "второй армии мира". Каждый понедельник в 18:00 смотрите "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Это авторская программа Анны-Евы Мельник. В ней журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на московских болотах.