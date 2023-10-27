РФ усиливает пропаганду среди детей в оккупации, - Центр нацсопротивления
Российские захватчики на временно оккупированных территориях принимают меры по увеличению пропагандистского влияния на украинских детей
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
По данным ЦНС, Кремль поручил до конца 2023 увеличить количество местных детских и молодежных учреждений, в том числе военно-патриотических. Ответственными за милитаризацию украинских детей оккупанты назначили фонд "Защитник отечества".
"В рамках наращивания темпов промывки мозгов россияне планируют провести обязательные для посещения "классные встречи", "твой герой", "спасибо, братья". В рамках пропагандистских мероприятий пройдет встреча школьников с "ветеранами"", - сообщает ЦНС.
Кроме того, захватчики сформировали пул артистов для гастролей и блоггеров для неформальных встреч в оккупации, а также поручили гауляйтерам организовать бесплатные просмотры пропагандистских фильмов.
- Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что на юге и востоке Украины оккупанты ввели "углубленные медицинские проверки" детей для того, чтобы отправлять их на "оздоровление" в отдаленные российские регионы, где "промывать мозги" или давить на их родителей по поводу переезда в РФ.
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