РФ усиливает пропаганду среди детей в оккупации, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По данным ЦНС, Кремль поручил до конца 2023 увеличить количество местных детских и молодежных учреждений, в том числе военно-патриотических. Ответственными за милитаризацию украинских детей оккупанты назначили фонд "Защитник отечества".

"В рамках наращивания темпов промывки мозгов россияне планируют провести обязательные для посещения "классные встречи", "твой герой", "спасибо, братья". В рамках пропагандистских мероприятий пройдет встреча школьников с "ветеранами"", - сообщает ЦНС.

Кроме того, захватчики сформировали пул артистов для гастролей и блоггеров для неформальных встреч в оккупации, а также поручили гауляйтерам организовать бесплатные просмотры пропагандистских фильмов.