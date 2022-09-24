Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме.

"Как уже предупреждали аналитики ЦПД, с наступлением отопительного сезона Россия будет лишь усиливать энергетический шантаж населения. На фоне заявлений руководства некоторых стран о намерении снизить среднюю температуру в жилье до +16 °C, РФ через соцсети TikTok на разных языках начала распространять ролики, в которых высмеивается энергетический кризис", - подчеркнули в ведомстве.

К замерзшему герою, прибавившему тепла в доме, врываются правоохранители. В то же время, на русском языке выкладывают видео противоположного содержания: на них льется вода с паром или одновременно горят все газовые горелки.

"Таким образом роспропаганда пытается повлиять на аудиторию в возрасте от 18 лет. Вместо традиционного запугивания роспропаганда пытается сформировать впечатление, что якобы Россия – единственная, энергетически независимая и богатая страна. На самом же деле общая доля российских энергоносителей на мировом рынке составляет меньше, чем 10%". , - отметили в ЦПИ.

19 сентября The Wall Street Journal написал, что энергетический шантаж – последний козырь РФ, чтобы заставить ЕС прекратить поддержку Украины, однако цены на газ падают и в долгосрочной перспективе Россия проигрывает.

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