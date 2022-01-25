РФ усилила разведку у границы с Украиной: развернут батальон РЕБ
Россия развернула новый батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Белгородской области вблизи украинских границ
Об этом сообщает РИА-Новости.
"Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области", - сообщили в Западном военном округе РФ.
Батальон РЭС предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии, создания радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки.
Белгородская область России в основном граничит с Харьковской областью.
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