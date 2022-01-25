РФ усилила разведку у границы с Украиной: развернут батальон РЕБ

Об этом сообщает РИА-Новости.



"Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области", - сообщили в Западном военном округе РФ.



Батальон РЭС предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии, создания радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки.



Белгородская область России в основном граничит с Харьковской областью.

Украинская разведка сообщает , что российские кафиры в ОРДЛО проводят тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений и инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений.

Министр обороны Украины Алексей Резниковзаявил , что пока отсутствуют основания полагать, что Россия нападет завтра, но угроза вторжения есть.