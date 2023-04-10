Об этом информирует британская разведка .

Россия в течение последних семи дней усилила танковые атаки вблизи Марьинки, что в 20 км юго-западнее Донецка, город стал еще одной "горячей точкой" на фронте

"Россия по-прежнему уделяет приоритетность операциям по обеспечению ресурсами в более широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов", – пишут в отчете Министерства обороны Британии.

Сообщается, что бои за город Марьинка Донецкой области ведутся с 2014 года, в населенном пункте есть значительные разрушения в результате артиллерийских перестрелок.

Марьинка важна тем, что "контролирует подходы к временно оккупированному Донецку и ключевую дорогу H15".