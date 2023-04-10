РФ усилила обстрелы по бронетехнике вокруг Марьинки в Донецкой области, - британская разведка
В течение прошлой недели российские войска усилили ведение огня по бронетехнике вокруг города Марьинка Донецкой области
Об этом информирует британская разведка .
Россия в течение последних семи дней усилила танковые атаки вблизи Марьинки, что в 20 км юго-западнее Донецка, город стал еще одной "горячей точкой" на фронте
"Россия по-прежнему уделяет приоритетность операциям по обеспечению ресурсами в более широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов", – пишут в отчете Министерства обороны Британии.
Сообщается, что бои за город Марьинка Донецкой области ведутся с 2014 года, в населенном пункте есть значительные разрушения в результате артиллерийских перестрелок.
Марьинка важна тем, что "контролирует подходы к временно оккупированному Донецку и ключевую дорогу H15".
- 10 апреля Генштаб сообщил , что ВСУ сбили 6 дронов и отбили почти 60 атак России, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.
- Российская армия ежедневно теряет в районе Марьинки и Авдеевки до двух рот личного состава, заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
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