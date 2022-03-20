РФ усилила неизбирательные обстрелы городских районов в Украине, – Минобороны Британии

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечают, что за последнюю неделю российские войска добились ограниченного прогресса в захвате этих городов.

"Вместо этого Россия усилила невыборочные обстрелы городских районов, что привело к широкомасштабным разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

Считается, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь для поддержки атак на городские районы, поскольку она надеется ограничить свои и без того значительные потери по цене новых жертв среди гражданского населения.

Также сообщалось, что британская разведка считает, что Россия не может контролировать украинское небо. Хотя контроль над воздухом был одной из главных целей Москвы в первые дни войны.

В Мариуполе россияне сбросили бомбы на школу искусств, где от обстрелов укрывалось около 400 человек, здание разрушено, количество пострадавших уточняют.

В ночь с субботы на воскресенье, 20 марта, русско-оккупационные войска обстреляли Индустриальный район Харькова. В результате погибли пятеро гражданских, среди них один ребенок.