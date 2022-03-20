РФ усилила неизбирательные обстрелы городских районов в Украине, – Минобороны Британии
Российские войска ужесточили неизбирательные обстрелы городских районов, ведь добились ограниченного прогресса в их захвате
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Отмечают, что за последнюю неделю российские войска добились ограниченного прогресса в захвате этих городов.
"Вместо этого Россия усилила невыборочные обстрелы городских районов, что привело к широкомасштабным разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения", – говорится в сообщении.
Считается, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь для поддержки атак на городские районы, поскольку она надеется ограничить свои и без того значительные потери по цене новых жертв среди гражданского населения.
- Также сообщалось, что британская разведка считает, что Россия не может контролировать украинское небо. Хотя контроль над воздухом был одной из главных целей Москвы в первые дни войны.
- В Мариуполе россияне сбросили бомбы на школу искусств, где от обстрелов укрывалось около 400 человек, здание разрушено, количество пострадавших уточняют.
- В ночь с субботы на воскресенье, 20 марта, русско-оккупационные войска обстреляли Индустриальный район Харькова. В результате погибли пятеро гражданских, среди них один ребенок.
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