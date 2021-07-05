РФ усилила группировку кораблей в Черном море на фоне Sea Breeze-2021
Россия усиливает группировку военных кораблей в Черном море на фоне международных военных учений Украины и союзников Sea Breeze-2021
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передают росЗМИ.
Как отмечается, российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера "Москва" и фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен", которые возвращаются после учений из Средиземного моря.
По информации военных, корабли осуществляют переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования (оккупированный - ред.) Севастополь. Сейчас они проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор.
"По прибытии в Севастополь корабли пополнят запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач", - сообщил флот.
- Учения Sea Breeze-2021 продолжаются с 28 июня по 10 июля. Их главная цель - повысить совместимость подразделений ВМС Украины и США, а также государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по обеспечению морской безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные учения Sea Breeze-2021 является сигналом, что Украина не остается наедине с российской агрессией.
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