РФ уменьшила количество ракетоносителей в Черном море: залп "калибров" может достигать 24 единиц
По состоянию на утро 17 марта РФ удерживает на боевом дежурстве в Черном море 4 носителя крылатых ракет "Калибр", залп которых может достигать 24 единиц
Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
Спикер утверждал, что российская армия в дальнейшем маневрирует и проводит поисковую операцию в Черном море, удерживая на боевом дежурстве 19 кораблей.
"Количество ракетоносителей уменьшено до 4. По-прежнему подводных 2. Суммарный залп "калибрами" может достигать 24 ракет", - отметил Владислав Назаров, подчеркнув, что угроза ракетной атаки остается достаточно высокой.
- Напомним, днем ранее РФ удерживала в Черном море 21 вражеский корабль, среди которых было 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 32 ракет.
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