Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Спикер утверждал, что российская армия в дальнейшем маневрирует и проводит поисковую операцию в Черном море, удерживая на боевом дежурстве 19 кораблей.

"Количество ракетоносителей уменьшено до 4. По-прежнему подводных 2. Суммарный залп "калибрами" может достигать 24 ракет", - отметил Владислав Назаров, подчеркнув, что угроза ракетной атаки остается достаточно высокой.