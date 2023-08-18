РФ уменьшила количество кораблей в Черном море, ракетоносителей и дальше нет
В Черном море на боевом дежурстве находятся пять вражеских кораблей, однако ракетоносителей среди них нет. Они и дальше находятся в пунктах базирования
Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – 8 российских кораблей. В частности, там дежурят 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр", общий залп составляет до 24 ракет.
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.
- 17 августа в Черном море дежурили 9 вражеских кораблей. Ракетоносители там отсутствуют уже продолжительное время.
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