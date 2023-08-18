Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ВМС.

В Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – 8 российских кораблей. В частности, там дежурят 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр", общий залп составляет до 24 ракет.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.