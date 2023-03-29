РФ уменьшила количество кораблей в Черном море, но там до сих пор есть носитель "калибров"
В Черном море по состоянию на 29 марта на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля, среди них один носитель "калибров", общий залп – 4 ракеты
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
В Азовском море находится один российский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находятся семь вражеских кораблей, среди них три ракетоносителя, общий залп составляет до 20 ракет.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что 28 марта в Черном море было 7 кораблей, среди них один носитель крылатых ракет "Калибр".
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